Tapu ve Kadastro’da dijital dönüşüm başladı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ait milyonlarca tapu ve belgeyi fiziksel ortamlarda saklamaya devam ederken, tüm arşivin dijital ortama aktarılması için proje başlatıldı. Tapu Arşivleri Dijital Dönüşüm Projesi pilot olarak Bala'da başlarken dijital arşiv çalışmaları 81 ile yayılacak. Tapu işlemlerine ait birçok belge elektronik ortamda süresiz saklanacağı gibi fiziki saklama süreleri ise artık 10 yıl ile sınırlı olacak. Çevre Bakanlığı, 81 ildeki Tapu Müdürlüklerine, işlem belgelerine ilişkin genelge gönderdi.

