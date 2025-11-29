Su ürünlerinde yedi balık türü tescil edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin su ürünleri genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına önemli bir karara imza attı.

28 Kasım 2025 tarihli ve 33091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Tescil Komitesi kararı ile Türkiye sularında yaşayan yedi önemli balık türü tescil edilerek literatürdeki yerini sağlamlaştırdı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) başvurusu üzerine toplanan komite, yapılan incelemeler sonucunda başvuruyu onayladı.



Alınan karar neticesinde; ticari değeri yüksek olan Bakalyaro (Merluccius merluccius), Mırmır (Lithognathus mormyrus) ve Zargana (Belone belone) gibi türlerin yanı sıra; iç sularımıza özgü Beyşehir Akbalığı (Squalius anatolicus), Isparta Çöpçü Balığı (Seminemacheilus ispartensis), Şabut (Arabibarbus grypus) ve Tirsi (Alosa immaculata) balıkları da tescil listesine eklendi.