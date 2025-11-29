PODCAST CANLI YAYIN

Restoranlardan komisyon mücadelesi

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının yüzde 40’a varan komisyonlarına karşı yüzde 20 indirim kampanyasıyla mücadele başlattıklarını açıkladı. Bingöl, “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” diyerek sektördeki kayıplara dikkat çekti.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, yemek platformlarındaki yüksek komisyonlarla mücadele etmek amacıyla yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu. Komisyonlarla mücadele mesajı veren Bingöl, "Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak" dedi. Gıda zehirlenmesi haberleri ile bazı restoranlarda yüzde 90 iş kaybı yaşandığını vurgulayan Bingöl, "Biz uzun süredir başka bir sorunla da mücadele ediyorduk. Online yemek platformlarındaki komisyonlar yüzde 40'ı buluyor. Bin liralık siparişin 531 lirası bize kalıyor, gerisi yemek platformuna gidiyor. Komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

