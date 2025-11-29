Organize tarım bölgelerine 6 milyar liralık destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi. Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu. Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor. Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.