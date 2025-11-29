PODCAST CANLI YAYIN

Muğla’da tıbbi ve aromatik bitki üretimi 10 yılda 20 kat arttı

Gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanı Muğla’da 300 dekardan 6 bin dekara yükseldi. İl Müdürü Seyfettin Baydar, verimsiz arazilerin değerlendirilmesi ve artan küresel talebin üretimi büyüttüğünü belirtti.

Muğla'da gıda, ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, 10 yıl önce 300 dekar olan üretim alanı 6 bin dekara ulaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, "Ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebi göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi her geçen gün artıyor. Bu projedeki asıl amacımız verimsiz arazileri değerlendirmek. Buraları değerlendirirken ülkemizin açığı olan bitkileri yetiştirmek istedik. Projeye 2015'te ilk başladığımızda 300 dekar olan kayıtlı varlığımız bugün 6 bin dekara ulaştı" dedi.

