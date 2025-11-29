Fahiş fiyat artışlarına yeni düzenleme geliyor

AK Parti, 11'inci Yargı Paketi'ni önceki gün TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette, fiyat tarifelerine ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalarca hazırlanan (aralarında ekmek, simit, dolmuş, taksi, servis fiyatları gibi) tarifelerin kesinleşmesine ilişkin yöntemler değiştirilecek. Buna göre, belirlenen fiyat tarifelerine ilgili bakanlık ya da belediyeden itiraz gelirse uzlaşma komisyonu oluşturulacak. Komisyonda, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak.