Fahiş fiyat artışlarına yeni düzenleme geliyor
Ekmek, simit, taksi, servis ücretlerine fahiş fiyat ayarı geliyor. Fiyat artışında enflasyon hedefi dikkate alınacak.
AK Parti, 11'inci Yargı Paketi'ni önceki gün TBMM Başkanlığı'na sundu. Pakette, fiyat tarifelerine ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve bağlı odalarca hazırlanan (aralarında ekmek, simit, dolmuş, taksi, servis fiyatları gibi) tarifelerin kesinleşmesine ilişkin yöntemler değiştirilecek. Buna göre, belirlenen fiyat tarifelerine ilgili bakanlık ya da belediyeden itiraz gelirse uzlaşma komisyonu oluşturulacak. Komisyonda, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri yer alacak.
ODAKTA OVP HEDEFİ VAR
Komisyon yeni fiyatları mevcut maliyetler ve ortalama kar marjlarının yanı sıra Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak belirleyecek.