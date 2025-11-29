2026 asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyona yeni model sunulacak

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği yeni asgari ücret için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ocak 2026'ya kadar dört toplantı yapması beklenen komisyonda, asgari ücret pazarlığının 25 bin ile 28 bin TL arasında yürütülmesi bekleniyor.

AA

KOMİSYONA YENİ FORMÜL

Hükümet, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in gündeme getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi talebini de dikkate aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak. Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek. İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri ise sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak. "Pasifleştirme formülünün" ilk toplantıda işçi temsilcilerine sunulması hedefleniyor.