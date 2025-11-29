PODCAST CANLI YAYIN

2026 asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyona yeni model sunulacak

Yeni asgari ücret çalışmaları haftaya başlıyor. İşçi kanadının Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısıyla ilgili talepleri üzerine ‘hükümet temsilcilerini komisyonda pasifleştirme’ formülü hazırlanırken, pazarlıkların 25-28 bin lira arasında geçmesi bekleniyor.

2026 asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyona yeni model sunulacak

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği yeni asgari ücret için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ocak 2026'ya kadar dört toplantı yapması beklenen komisyonda, asgari ücret pazarlığının 25 bin ile 28 bin TL arasında yürütülmesi bekleniyor.

KOMİSYONA YENİ FORMÜL
Hükümet, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in gündeme getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi talebini de dikkate aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak. Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek. İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri ise sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak. "Pasifleştirme formülünün" ilk toplantıda işçi temsilcilerine sunulması hedefleniyor.

UZAKTAN ÇALIŞANA GÜVENCE
Dijital platform çalışanları, motokuryeler, ev kadınları dahil evde çalışanları kapsayan uzaktan çalışma yasa teklifi üzerinde de çalışılıyor.
Teklife göre uzaktan ve evden çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri işverenle çalışan arasında gerçekleştirilecek sözleşmelerde belirlenecek. Evler mesken sayıldığı için evden çalışanlara tıpkı işyerlerinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği sağlanacak.

ESNEK ÇALIŞANA EMEKLİLİK FORMÜLÜ
Hükümet, esnek çalışma projesiyle de atıl durumda bulunan engelliler, gençler ve eski hükümlüler gibi 12 milyonu bulan dezavantajlı grupları iş gücü içine alacak. Mevzuat değişikliği çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Paydaşlara gönderilen esnek çalışma teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Esnek ve yarı zamanlı saat başı çalışmanın iş mevzuatında olmasına rağmen çalışanların emekliliğine katkısı az olduğu için tercih edilmediği belirtiliyor. Bu nedenle yeni yasa teklifinde "geliri baz alan" model belirlendi. Buna göre, yüksek gelire sahip olup, primini buna göre yatıran part-time ve yarı zamanlı çalışanlar, diğer emeklilik şartlarını da yerine getirdikten sonra rahatlıkla emekli olabilecek.



YAŞLI BAKIM SİGORTA FONU GELİYOR
Hükümet, 2026'da yeni bir projeye daha imza atacak. SGK, "Yaşlı Bakım Sigorta Fonu" uygulamasını başlatacak. Proje 5 yıllık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecek. 10 yıl sigorta pirimi ödenecek. Özel bakım merkezlerinde özel ambulans, özel sağlık hizmetleri gibi tüm hizmetler kaliteli şekilde ücretsiz verilecek. Primleri SGK toplayacak. Sağlık ve Aile Bakanlıkları sisteme destek verecek. Projeye göre yaşlı sigorta fonuna katılım ilk önce gönüllü olacak. Uygulamanın gidişatına göre zorunlu hale dönüştürülebilecek.

2 MİLYON GENCE İŞ İMKANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nda da yeni faz hayata geçiriliyor. İlk aşamada 100 bin öğrenci projeden faydalandırılmıştı. Bu sayı yıl sonu itibariyle 250 bine çıkacak. 2028'e kadar 2 milyona yakın genç projeden yararlanacak.

