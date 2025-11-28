Vakıfbank 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon sağladı
29 ülkeden 55 bankanın katıldığı sendikasyon işlemiyle 900 milyon doların üzerinde kaynak temin eden Vakıfbank, son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, başarının Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Vakıfbank, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz bu işlem, bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de göstergesi" dedi.