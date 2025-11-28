Vakıfbank 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon sağladı

Vakıfbank, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Son 10 yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz bu işlem, bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de göstergesi" dedi.