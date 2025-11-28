Sosyal konuta rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başlayan 500 bin sosyal konut projesine başvurularla ilgili, "İftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Kurum, 11 ildeki konut seferberliğinin tamamlanmasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Deprem bölgesinde devlet çalışmış, millet kazanmıştır. Sen-ben değil, siz-biz değil, Türkiye başarmıştır. 86 milyon hep birlikte başarmıştır" ifadelerini kullandı.



DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 13 yıl önce İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin her yerine yayılan kentsel dönüşüm seferberliğini anlattı: "2 milyon 252 bin ev ve iş yerimizi yenileyerek 10 milyon insanımızı sağlıklı yuvalara taşıdık. 81 ilimizde, 258 bin ev ve dükkanımızın yenileme çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. İstanbul'da 924 bin ev ve iş yerimizi dönüştürme başarısını gösterdik; 175 bin bağımsız bölümün yapımına da devam ediyoruz. Yarısı Bizden ile dönüşüme aldığımız 78 bin ev ve iş yerimiz hızla yapılıyor."