PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal konuta rekor başvuru

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konuta 5 milyon 314 bin başvuru geldiğini belirtti, ilk kuranın 29 Aralık’ta çekileceğini söyledi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sosyal konuta rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başlayan 500 bin sosyal konut projesine başvurularla ilgili, "İftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Kurum, 11 ildeki konut seferberliğinin tamamlanmasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Deprem bölgesinde devlet çalışmış, millet kazanmıştır. Sen-ben değil, siz-biz değil, Türkiye başarmıştır. 86 milyon hep birlikte başarmıştır" ifadelerini kullandı.


DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 13 yıl önce İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin her yerine yayılan kentsel dönüşüm seferberliğini anlattı: "2 milyon 252 bin ev ve iş yerimizi yenileyerek 10 milyon insanımızı sağlıklı yuvalara taşıdık. 81 ilimizde, 258 bin ev ve dükkanımızın yenileme çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. İstanbul'da 924 bin ev ve iş yerimizi dönüştürme başarısını gösterdik; 175 bin bağımsız bölümün yapımına da devam ediyoruz. Yarısı Bizden ile dönüşüme aldığımız 78 bin ev ve iş yerimiz hızla yapılıyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de “Gençliğe Hitabe” sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!