4 milyar dolarlık Türk yatırımı başladı

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile gerçekleştirilen imza töreniyle, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesi resmen başlatıldı. Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından hayata geçirilecek projede uygulama aşamasına geçildi.

KALKINMAYA DESTEK

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu; "Bu yatırım yalnızca Şam Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu ve genişletilmesini içermekle kalmayacak; aynı zamanda ülkede hizmet sektörünün gelişimine, ulaşım imkânlarının çeşitlenmesine, istihdamın artmasına, turizmin canlanmasına, Suriye iş dünyasının dışı açılmasına, ülkede üretilen malların dış pazarlara daha hızlı sevkiyatına da katkı sağlayacak" dedi.

Uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz de şöyle konuştu: "Bu yatırım, bölgenin ticaret ve ulaşım ağının yeniden canlanmasına katkı sunarken; Suriye'de yaşamın normalleşmesine ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine destek verme irademizin de doğal bir yansıması olacak."