4 ayrı tahmin, tek tablo: Zam hesapları şekilleniyor

Milyonlar yeni yıla yeni gelirle başlayacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 artış, enflasyon farkı ve bin lira taban aylık artışı yansıtılacak.



GÖZLER 3 ARALIK'TA

Memurların ve emeklilerin zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden şu ana kadar 4'ü belli oldu.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 olarak hesaplandı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5 enflasyon farkı çıktı. Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin Ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 16.55'e ulaştı. Geriye 2 veri kalırken, bunlardan Kasım enflasyonu önümüzdeki hafta Çarşamba günü açıklanacak. Bu veriyle zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.

AA



ÇALIŞANA EN AZ 61 BİN 437 TL

Bekleyiş sürerken, zam oranlarına ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son Beklenti Anketi'nde Kasım enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 2.4 oldu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 32.08 olarak yer aldı.

Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.2 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 7.81 enflasyon farkıyla yüzde 19.67'ye ulaşacak. Bu orana göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 437 lirayı bulacak. 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da taban aylık artışı dahil 28 bin 132 liraya yükselecek.