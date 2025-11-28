4 ayrı tahmin, tek tablo: Zam hesapları şekilleniyor
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için yen i ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi’nden sonra Finansal Kurumlar Birliği’nin çalışmasında da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 32 seviyesinde çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13’ü, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 19’u aşan artış göründü.. .
Milyonlar yeni yıla yeni gelirle başlayacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 artış, enflasyon farkı ve bin lira taban aylık artışı yansıtılacak.
GÖZLER 3 ARALIK'TA
Memurların ve emeklilerin zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden şu ana kadar 4'ü belli oldu.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 olarak hesaplandı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5 enflasyon farkı çıktı. Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin Ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 16.55'e ulaştı. Geriye 2 veri kalırken, bunlardan Kasım enflasyonu önümüzdeki hafta Çarşamba günü açıklanacak. Bu veriyle zam oranları büyük ölçüde şekillenecek.
ÇALIŞANA EN AZ 61 BİN 437 TL
Bekleyiş sürerken, zam oranlarına ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son Beklenti Anketi'nde Kasım enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 2.4 oldu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 32.08 olarak yer aldı.
Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.2 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 7.81 enflasyon farkıyla yüzde 19.67'ye ulaşacak. Bu orana göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 437 lirayı bulacak. 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da taban aylık artışı dahil 28 bin 132 liraya yükselecek.
TABAN AYLIK 19 BIN TL'YI AŞACAK
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da artırılması gündemde. Burada en kuvvetli formül, daha önce de uygulanan "6 aylık enflasyon artışı" olacak. Enflasyon tahminlerine göre taban aylığın 19 bin lirayı aşması bekleniyor. Taban aylıkta 6 aylık enflasyon artışı yapılır ve anketteki oran yansıtılırsa en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 109 liraya çıkacak.
TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 ile 33 aralığında açıkladı. Bu tahmin Ocak zammının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 12.28 ile 13.99, memurlar ve memur emeklilerinde de yüzde 18.7 ile 20.5 aralığında olabileceğini gösterdi.
Bu ayın ortasında açıklanan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 32.20 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 13.31, memurlar ve memur emeklileri yüzde 19.78 zam alabilecek.
|4 ORAN ÖNE ÇIKIYOR
|MB alt bant
|MB üst bant
|PKA
|FKB
|2025 enflasyonu
|%31
|%33
|%32,2
|%32,08
|6 aylık TÜFE
|%12,28
|%13,99
|%13,31
|%13,2
|SSK–Bağ-Kur zam oranı
|%12,28
|%13,99
|%13,31
|%13,2
|Memur-emeklisi TÜFE farkı
|%6,93
|%8,56
|%7,91
|%7,81
|Memur-emeklisi zam
|%18,7
|%20,5
|%19,78
|%19,67
|SSK–Bağ-Kur taban aylık
|18.954 TL
|19.243 TL
|19.128 TL
|19.109 TL
|En düşük memur maaşı
|60.947 TL
|61.856 TL
|61.492 TL
|61.437 TL
|En düşük memur emeklisi aylığı
|27.912 TL
|28.320 TL
|28.157 TL
|28.132 TL