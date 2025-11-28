PODCAST CANLI YAYIN

2026’da vergi ve cezalara yeni tarife: kalem kalem artış

Yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olurken; Bakan Şimşek’ten V‘ergi ve harçlardaki artışı bu oranın altında belirleyeceğiz’ açıklaması geldi...

1 Ocak 2026'dan itibaren vergi ve harçlardan trafik cezalarına ve IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından çalışanların yemek kartına kadar pek çok kalemde artış yaşanacak. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.

Bakan Şimşek şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak."

YEMEK KARTI İSTİSNASI 301 TL
Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026'daki bazı artışlar şöyle:
Günlük en düşük yemek kartı ücreti KDV hariç 240 liradan 301,17 liraya çıkacak.
Çalışanlara verilen ve gelir vergisi istisnası tutulan ulaşım bedeli günlük 158 TL'ye çıkarılacak.
IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 lirayken, 57 bin 241 lira olacak

EHLİYETTE–PASAPORTTA HARÇ ARTIYOR

Harç Türü Mevcut (TL) %25,49 Artarsa (TL)
Ehliyet (A1, A2) 1.883 2.363
Ehliyet (B tipi) 5.678 7.126
Pasaport (6 aylık) 2.359 2.960
Pasaport (3 yıl üstü) 11.274 14.147
Yurt dışı çıkış harcı 1.000 1.255

KURALLARA UYMAYANLAR YANDI!

Trafik Cezaları Mevcut (TL) Yeni (TL)
Kırmızı ışıkta geçme 2.167 2.719
Gürültü çıkarma 993 1.246
Drift 46.393 58.219
Sahte plaka 46.302 58.104
Hatalı sollama 2.168 2.721
Makas atma 46.393 58.219
Araçta cep ile konuşma 2.168 2.721

