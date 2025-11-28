2026’da vergi ve cezalara yeni tarife: kalem kalem artış
Yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olurken; Bakan Şimşek’ten V‘ergi ve harçlardaki artışı bu oranın altında belirleyeceğiz’ açıklaması geldi...
1 Ocak 2026'dan itibaren vergi ve harçlardan trafik cezalarına ve IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından çalışanların yemek kartına kadar pek çok kalemde artış yaşanacak. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.
Bakan Şimşek şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak."
YEMEK KARTI İSTİSNASI 301 TL
Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026'daki bazı artışlar şöyle:
Günlük en düşük yemek kartı ücreti KDV hariç 240 liradan 301,17 liraya çıkacak.
Çalışanlara verilen ve gelir vergisi istisnası tutulan ulaşım bedeli günlük 158 TL'ye çıkarılacak.
IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 lirayken, 57 bin 241 lira olacak
EHLİYETTE–PASAPORTTA HARÇ ARTIYOR
|Harç Türü
|Mevcut (TL)
|%25,49 Artarsa (TL)
|Ehliyet (A1, A2)
|1.883
|2.363
|Ehliyet (B tipi)
|5.678
|7.126
|Pasaport (6 aylık)
|2.359
|2.960
|Pasaport (3 yıl üstü)
|11.274
|14.147
|Yurt dışı çıkış harcı
|1.000
|1.255
KURALLARA UYMAYANLAR YANDI!
|Trafik Cezaları
|Mevcut (TL)
|Yeni (TL)
|Kırmızı ışıkta geçme
|2.167
|2.719
|Gürültü çıkarma
|993
|1.246
|Drift
|46.393
|58.219
|Sahte plaka
|46.302
|58.104
|Hatalı sollama
|2.168
|2.721
|Makas atma
|46.393
|58.219
|Araçta cep ile konuşma
|2.168
|2.721