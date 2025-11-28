2026’da vergi ve cezalara yeni tarife: kalem kalem artış

1 Ocak 2026'dan itibaren vergi ve harçlardan trafik cezalarına ve IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından çalışanların yemek kartına kadar pek çok kalemde artış yaşanacak. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.