Türkiye tarımda Avrupa birincisi! 22 yılda GSYH 74 milyar dolara yükseldi

Türkiye, son 22 yılda tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) tam yüzde 202 artırarak 74 milyar dolara ulaştırdı ve bu performansla Avrupa'daki en hızlı büyüyen tarım ekonomisi oldu. Dünya Bankası verilerine göre, 2002 yılında 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024 yılına gelindiğinde 74 milyar dolara ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı. Bu çarpıcı artışla birlikte, Türkiye tarımsal GSYH artışında 2024 yılında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor. Tarım sektörü, son 22 yıllık dönemin 18'inde büyüme kaydederek güçlü direncini kanıtladı. 2024 verilerine göre, en fazla ihraç edilen tarım ürünlerinde fındık ve mamulleri, su ürünleri ve buğday unu ilk üç sırayı aldı.

