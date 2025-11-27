THY’den dijital hamle! TKPAY Cüzdan ile yolcular ödemelerini hızlı ve kolay yapacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 100 iştiraki olarak kurulan dijital ödeme sistemi TKPAY Cüzdan tanıtıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY'in hem ödeme hem elektronik para hizmetlerinde faaliyete başladığını anlatarak, "Dünyada seyahat alışkanlıkları değişti. Yolcular artık yalnızca uçuş satın almıyor, yolculuk deneyiminin her aşamasında hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık bekliyor. TKPAY, bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı" dedi. Amaçlarının, yolcuların ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çeviri maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek olduğunu söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "Hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN