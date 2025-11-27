PODCAST CANLI YAYIN

THY’den dijital hamle! TKPAY Cüzdan ile yolcular ödemelerini hızlı ve kolay yapacak

THY’nin dijital ödeme sistemi TKPAY Cüzdan hayata geçti. Ahmet Bolat, ‘Amacımız hem ödemeleri kolaylaştırmak hem işlemleri yolcular için daha avantajlı hale geçirmek’ dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
THY’den dijital hamle! TKPAY Cüzdan ile yolcular ödemelerini hızlı ve kolay yapacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 100 iştiraki olarak kurulan dijital ödeme sistemi TKPAY Cüzdan tanıtıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY'in hem ödeme hem elektronik para hizmetlerinde faaliyete başladığını anlatarak, "Dünyada seyahat alışkanlıkları değişti. Yolcular artık yalnızca uçuş satın almıyor, yolculuk deneyiminin her aşamasında hız, güven, kişiselleştirme ve kolaylık bekliyor. TKPAY, bu beklentileri karşılamak üzere tasarlandı" dedi. Amaçlarının, yolcuların ödemelerini kolaylaştırmak, iade süreçlerini hızlandırmak, kur çeviri maliyetlerini azaltmak ve özellikle yurt dışı yolcuları için işlemleri daha avantajlı hale getirmek olduğunu söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "Hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
İdefix
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
"Hatay'ımız yine ışıl ışıl" | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti