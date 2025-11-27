Savunma sanayiinde 6.5 milyar dolarlık dev imza!

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk savunma sanayiinin "Çelik Kubbe"sini güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen "Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni", sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sektör temsilcileri katıldı.

'İLK 10'DAYIZ'

Törende konuşan Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinde sınıf atladığını vurgulayarak, "Ülkemiz artık savunma sanayii ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer bulan bir ülke. Hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan farklı kademelerde, mertebelerde hava savunma sistemlerini ihraç edebilen bir ülke konumuna geldik" dedi.

Türkiye'nin gök kubbesini kendi elleriyle sağlamlaştırmaya kararlı olduğunu belirten Haluk Görgün, şöyle konuştu: "Türk savunma sanayiimizin hava savunma alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak önemli sözleşmeleri imza altına aldık. Çelik kubbemizi güçlendiren, katmanlı hava savunma mimarimizi derinleştiren bu adım; kahraman Mehmetçiğimizin caydırıcılığını artıracak, güvenliğimize stratejik katkı sağlayacaktır. Toplam değeri yaklaşık 6.5 milyar dolar olan bu anlaşmalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü yükseltecek, hava savunma güvenliğimizi pekiştirecek, yerli ve milli teknolojilerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakaladığımız ivme, bugün artık kendi sistemlerini geliştiren, sahada başarıyla kullanan ve dost ülkelere ihraç eden bir savunma ekosistemine dönüşmüştür."



STRATEJİK GÜÇ VE SERİ ÜRETİM MESAJI



ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Ülkemiz açısından stratejik imzalara şahitlik ettik. Hava savunma sistemlerinin yüksek adetlerde üretimi için imzalar attık.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik gücüne çok ciddi katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmiş olduk. Uzay sistemlerinden hava savunma, tanksavar ve stratejik sistemlere kadar birçok projenin seri üretim anlaşmasını imzaladık.

SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar: Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıracak, vurucu gücünü artıracak.