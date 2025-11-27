PODCAST CANLI YAYIN

GSS primleri yüzde 6’ya yükseliyor! Gelir testi düşük olanlar prim ödemeyecek

Genel Sağlık Sigortası primlerinde 1 Aralık’ta yeni dönem başlayacak. Prim hesabı değişecek. Geliri düşük olanlar ise teste girerek ödemeden muaf olabilecek...

Herhangi bir işte çalışmayan, anne-baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin ödediği Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde önümüzdeki hafta yeni dönem başlıyor. Bir değişiklik de 1 Ocak'tan itibaren devreye giriyor. Peki kimler ne kadar prim ödeyecek? Nasıl muaf olunabilecek? İşte detayları...

GSS PRİMİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında olan GSS primi, 1 Aralık 2025'ten itibaren yüzde 6 olarak hesaplanacak. Böylece aylık prim tutarı 780,17 liradan bin 560 lira 33 kuruşa yükselecek. 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren bu tutar ödenerek aile boyu sağlık hizmetlerinden yararlanılacak. GSS tutarında bir değişiklik de 1 Ocak 2026'da yaşanacak. Bu tarihte yürürlüğe girecek asgari ücret de prime yansıyacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 artarsa prim tutarı 2 bin 28 liraya yükselecek.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Gelir testi sonucu hane içindeki kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanlar, GSS'den prim ödemeden yararlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı tüm çocuklar GSS primi ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalandırılıyor. Gençlerin de mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor. Burada bir yaş sınırı var, lise mezunlarında 20, üniversite mezunlarında ise 25. İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların da primi İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşı alanlar da bu sürede sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLARA MUAFİYET SÜRECEK Mİ?

Geliri düşük olanların primlerini devlet ödemeye devam edecek. Mevcut asgari ücrete göre, bu yıl gelir testinde hane içindeki kişi başı geliri 8 bin 668 lira 50 kuruşun altında çıkanların GSS primini devlet ödüyor. Bu sınır da 1 Ocak'tan itibaren yükselecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 artarsa, 11 bin 269 liraya yükselecek.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ödeme gücü olmayanlar ikamet ettikleri yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırabilir. Test sonucu hane içindeki kişi başı geliri muafiyet sınırının altında çıkanlar prim ödemeyecek.

