Dev projeye Kalyon İnşaat imzası: Şam Havalimanı’nda 4 milyar dolarlık yatırım başlıyor

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım sözleşmesi ve havalimanı imtiyaz sözleşmesi de onaylanarak projede fiili uygulama aşamasına geçildi.

HEDEF: YILLIK 31 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Şam Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesini içeren proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilecek; yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilerek havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak. Dört fazdan oluşan modernizasyon programının tamamlanmasıyla Şam Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 4 milyar dolar olacak.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu (Takvim.com.tr)

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN ÖNEMLİ ADIM

Enerji, altyapı ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde Türkiye'de ve yurt dışında büyük ölçekli projeleri başarıyla hayata geçiren Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Suriye'nin uzun vadeli kalkınma sürecine katkılarını bu yatırımla bir adım daha ileri taşıyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere küresel ölçekte referans niteliği taşıyan projelerde edindikleri mühendislik tecrübesi, teknik kapasite ve yönetim yetkinliği, bölgenin yeniden yapılanmasında önemli bir değer yaratıyor.

SURİYE EKONOMİSİNE VE BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Şam Uluslararası Havalimanı projesi, Suriye havacılık sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasını hedefleyen kapsamlı bir modernizasyon programını içeriyor. Havalimanının kapasitesinin, 1. ve 2. terminallerdeki geliştirilmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor. 3. terminalin devreye alınmasıyla kapasitenin 16 milyona çıkması; ikinci ve üçüncü fazlarda eklenecek iki yeni birimin her birinin 7,5 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor.

Tüm fazların tamamlanmasıyla havalimanının yıllık toplam kapasitesi 10 yıl içinde 31 milyona yükselmiş olacak. Uygulama süreci boyunca 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılması, bölgenin ticaret, turizm ve lojistik kapasitesinin güçlenmesi öngörülüyor. Anlaşma ayrıca, havacılık filosunun yenilenmesi ve uluslararası hatlarda operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla 250 milyon dolarlık uçak finansmanını da kapsıyor.

Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz (Takvim.com.tr)

"SURİYE EKONOMİSİNE, BÖLGESEL KALKINMAYA VE İSTİKRARA DESTEK OLACAĞIZ"

Anlaşmaların imzalanmasının ardından değerlendirmede bulunan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu; "Yerli ve milli bir şirket olarak bugüne kadar ülkemizi küresel ölçekte 'ilk' ve 'en'lerle buluşturma hedefiyle; insana, topluma, çevreye ve ekonomiye değer katan projeler gerçekleştirdik, ülke sınırlarını aşan yatırımlara imza attık. Şimdi ise Suriye ekonomisine, bölgesel kalkınmaya ve istikrara önemli katkılar sunacak bu projenin uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Böylesine kapsamlı bir yatırımı değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Tüm dünyanın takdirini alan İstanbul Havalimanı gibi küresel ölçekte ses getiren bir projeyi rekor sürede hayata geçirmiş bir şirket olarak; sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlığı bu kez Suriye'nin hizmetine sunacağız. Bu yatırım yalnızca Şam Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonu ve genişletilmesini içermekle kalmayacak; aynı zamanda ülkede hizmet sektörünün gelişimine, ulaşım imkânlarının çeşitlenmesine, istihdamın artmasına, turizmin canlanmasına, Suriye iş dünyasının dışı açılmasına, ülkede üretilen malların dış pazarlara daha hızlı sevkiyatına da katkı sağlayacak. Böylece Suriye'de sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önemli bir itici gücü haline gelecek" dedi.

"SOSYAL HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKONOMİK KALKINMA İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAĞIZ"

Uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, "Şam Uluslararası Havalimanı'nda üstlendiğimiz bu proje, Suriye'nin havacılık altyapısının uluslararası standartlarla yeniden buluşturulması açısından kritik bir aşama niteliği taşıyor. Mühendislik birikimimiz ve küresel ölçekte edindiğimiz tecrübeyle, güvenli, modern ve yüksek kapasiteli bir havalimanını aşamalı olarak hayata geçireceğiz. Bu yatırım, bölgenin ticaret ve ulaşım ağının yeniden canlanmasına katkı sunarken; Suriye'de yaşamın normalleşmesine ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine destek verme irademizin de doğal bir yansıması olacak.

Altyapı ve üstyapı projelerinde yıllara dayanan mühendislik tecrübemizle, bu modernizasyon sürecini en yüksek kalite, güvenlik ve verimlilik standartlarına bağlı kalarak yürüteceğiz. Uluslararası ölçekte uyguladığımız proje yönetimi disiplinlerini, teknik kapasitemizi ve yenilikçi yaklaşımımızı bu projeye de yansıtacağız. Amacımız, Suriye'nin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, dayanıklı, modern ve sürdürülebilir bir havacılık altyapısını hayata geçirmek ve ülkenin kalkınma hamlesine uzun vadeli bir mühendislik değeri kazandırmaktır" dedi.