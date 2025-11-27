Basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin belge temininde kolaylık

Vergi mükelleflerine belge kolaylığı sağlanacak. (AA)

2026'DAN İTİBAREN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde ve büyükşehir belediyesi olan illerde belirli faaliyetlerde bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceği hükme bağlanmıştı. Bu karar gereğince 30 büyükşehir statüsündeki illerde basit usulde vergilendirilen emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarım hizmeti sunanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.