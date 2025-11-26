PODCAST CANLI YAYIN

Yüzyılın Konut Projesi hızlandı! 500 bin sosyal konut için başvurular sürüyor

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular sürerken; Bakan Kurum 'Yüzyılın Konut Projesi ile milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız' dedi...

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular tüm hızıyla sürerken; "250 Bin Sosyal Konut Projesi"ndeki konutların inşasına da devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Projesi kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

10 MİLYONA GÜVENLİ YUVA
Kurum, "Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak, Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" ifadesini kullandı. Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahiplerinden Metin Sincan, konutların Yumurtalık'ın en güzel yerine yapıldığını söylerken; Ömer Yücel de "Taksitleri cebimize uygun" dedi. Canan Gökler ise lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturduğunu kaydetti.


DAMLA KENT'TE DAİRE SEÇİMLERİ BAŞLIYOR


Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent'te yatırımcıların asli edim-daire seçimi haklarını bugün itibarıyla kullanmaya başlayabileceğini duyurdu. Yeterli sayıda sertifika biriktirenler, öncelikle www. damlakent.emlakkonut.com. tr ve https://emlakkonut. com.tr/ adresleri üzerinden tercih ettikleri konutu belirleyecek. Ardından da sertifikalarını aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan bankaya bildirecek.

