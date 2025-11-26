PODCAST CANLI YAYIN

TCMB Başkanı Fatih Karahan Para Politikası ve Makroekonomi canlı yayını yapacak

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek. Saat 21.00’de gerçekleştirilecek yayının https://www.tcmb. gov.tr/wps/wcm/ connect/tr/tcmb+tr/ main+menu/duyurular/ canli+yayin” adresinden ve TCMB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı aktarıldı.

