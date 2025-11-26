SGK kanser ve kronik hastalık ilaçlarını geri ödeme listesine ekledi

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan, "Bu adımımızla birlikte multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk" dedi. Böylece geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 730'a çıktı. 893 kanser ilacı da vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Devletin geçen yıl yaptığı 305 milyar TL'lik ilaç harcamasının bu yıl 450 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

