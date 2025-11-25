Ulaştırma Bakanlığı indirim açıkladı | 933 bin kişi aile yılı kapsamında avantajlı faydalandı

ULAŞTIRMA Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında 933 bin 929 kişinin, ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandığını açıkladı. TCDD Taşımacılık tarafından birlikte seyahat eden ailelere yüzde 15 ve yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim imkanı sunulduğunu belirten Uranoğlu, "Uygulama ile 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti" dedi. THY'nin de yurt içi uçuşlarda ailelere yüzde 15 indirim yaptığını aktaran Uraloğlu, "Şehirlerarası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalar da yüzde 40'a kadar indirim yapabiliyor" diye konuştu.

