Türkiye’de et fiyatları düşerken Avrupa'da arttı
Avrupa’da 100 kilo karkas etin fiyatı 745.3 euroya çıkarken, Türkiye’de euro cinsinden fiyatlar düşüş gösterdi. Sektör temsilcileri, Et ve Süt Kurumu’nun ucuz et politikasıyla piyasadaki artışı frenlediğini belirtiyor.
Kuraklık, sert hava koşulları ve artan yem giderleri, dünya genelinde sığır varlığını azaltarak arzı daralttı. ABD ve Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talebin yükselmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Küresel çapta kırmızı et tedarikinin sınırlı olmasına rağmen talebin güçlü seyretmesi, gümrük vergileri ve iklim etkileriyle birlikte fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.
Bu süreçte Avrupa'da 100 kilogram karkas et fiyatı 745.3 euroya kadar çıktı. Türkiye'de ise euro bazında gerileme görüldü. Mart ayında ortalama 10.88 euro olan karkas etin kilogram fiyatı, kasımda yüzde 11.2 azalarak 9.66 euroya düştü. Kasım ayında Avrupa'da kuşbaşı etin kilogramı ortalama 16.13 euro olurken, Türkiye'de bu fiyat 13.13 euro seviyesinde gerçekleşti.
"BU PROJE OLMASAYDI KONTROL SAĞLANAMAZDI"
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, 6 Şubat depremlerinin ardından hayvan kayıpları gerekçe gösterilerek spekülatif fiyat artışları yapıldığını, ancak Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlı karkas et tedariki sayesinde fiyatların dengelendiğini ifade etti. Güzeldere, "Bu proje olmasaydı et fiyatlarında kontrol sağlanamazdı" dedi. Zaman zaman uygun fiyatlı etlerin hızla tükendiğini belirten Güzeldere, özellikle Ramazan döneminde vatandaşların ve işletmelerin stok yapmak istemesine dikkat çekerek, "Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey. Burada herkesin faydalanması lazım" şeklinde konuştu.
'KESMEYİN' ÇAĞRISI
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci ise son dönemde sosyal medyada "hayvanlarınızı kesmeyin, fiyat şu seviyeye çıkacak" şeklinde paylaşımların yayıldığını belirtti. Tüfekci, "İnsanlar 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye mesaj atıyor. Köylü de Parası ödenmiş hayvanları satmıyorlar. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları'na bildirdik" dedi.