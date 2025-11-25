Türkiye’de et fiyatları düşerken Avrupa'da arttı

Kuraklık, sert hava koşulları ve artan yem giderleri, dünya genelinde sığır varlığını azaltarak arzı daralttı. ABD ve Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talebin yükselmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Küresel çapta kırmızı et tedarikinin sınırlı olmasına rağmen talebin güçlü seyretmesi, gümrük vergileri ve iklim etkileriyle birlikte fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Bu süreçte Avrupa'da 100 kilogram karkas et fiyatı 745.3 euroya kadar çıktı. Türkiye'de ise euro bazında gerileme görüldü. Mart ayında ortalama 10.88 euro olan karkas etin kilogram fiyatı, kasımda yüzde 11.2 azalarak 9.66 euroya düştü. Kasım ayında Avrupa'da kuşbaşı etin kilogramı ortalama 16.13 euro olurken, Türkiye'de bu fiyat 13.13 euro seviyesinde gerçekleşti.