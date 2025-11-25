PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’de et fiyatları düşerken Avrupa'da arttı

Avrupa’da 100 kilo karkas etin fiyatı 745.3 euroya çıkarken, Türkiye’de euro cinsinden fiyatlar düşüş gösterdi. Sektör temsilcileri, Et ve Süt Kurumu’nun ucuz et politikasıyla piyasadaki artışı frenlediğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’de et fiyatları düşerken Avrupa'da arttı

Kuraklık, sert hava koşulları ve artan yem giderleri, dünya genelinde sığır varlığını azaltarak arzı daralttı. ABD ve Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talebin yükselmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Küresel çapta kırmızı et tedarikinin sınırlı olmasına rağmen talebin güçlü seyretmesi, gümrük vergileri ve iklim etkileriyle birlikte fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Bu süreçte Avrupa'da 100 kilogram karkas et fiyatı 745.3 euroya kadar çıktı. Türkiye'de ise euro bazında gerileme görüldü. Mart ayında ortalama 10.88 euro olan karkas etin kilogram fiyatı, kasımda yüzde 11.2 azalarak 9.66 euroya düştü. Kasım ayında Avrupa'da kuşbaşı etin kilogramı ortalama 16.13 euro olurken, Türkiye'de bu fiyat 13.13 euro seviyesinde gerçekleşti.

Et ürünleri (AA)Et ürünleri (AA)

"BU PROJE OLMASAYDI KONTROL SAĞLANAMAZDI"

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, 6 Şubat depremlerinin ardından hayvan kayıpları gerekçe gösterilerek spekülatif fiyat artışları yapıldığını, ancak Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlı karkas et tedariki sayesinde fiyatların dengelendiğini ifade etti. Güzeldere, "Bu proje olmasaydı et fiyatlarında kontrol sağlanamazdı" dedi. Zaman zaman uygun fiyatlı etlerin hızla tükendiğini belirten Güzeldere, özellikle Ramazan döneminde vatandaşların ve işletmelerin stok yapmak istemesine dikkat çekerek, "Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey. Burada herkesin faydalanması lazım" şeklinde konuştu.

Et ürünleri (AA)Et ürünleri (AA)

'KESMEYİN' ÇAĞRISI

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci ise son dönemde sosyal medyada "hayvanlarınızı kesmeyin, fiyat şu seviyeye çıkacak" şeklinde paylaşımların yayıldığını belirtti. Tüfekci, "İnsanlar 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye mesaj atıyor. Köylü de Parası ödenmiş hayvanları satmıyorlar. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları'na bildirdik" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Fenerbahçe'de Asensio 13 haftada 6 golle kendi rekorunu kırdı!
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar