Tarım Bakanlığı 25 bin işletmeye ceza kesti | 2025’te 2.2 milyar lira uygulandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerine yönelik bu yıl Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "2025'te kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2.2 milyar lira ceza uyguladık. Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla yaka kamerası uygulamasına önümüzdeki yıl geçeceğiz" dedi. Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2006-2024 arasında 171 milyar lira, 2025'te ise 8 milyar lira kırsal kalkınma desteği verdiklerini ve bugüne kadar 284 bin istihdam sağladıklarını söyledi. Tarım sektöründe gençlere girişimcilik desteği vereceklerini aktaran Yumaklı, "Tarımsal yatırım yönlendirme ve üretim geliştirme merkezi kuracağız" diye konuştu.

