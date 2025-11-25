Borsa İstanbul'dan Sıcak Gelişme: 3 Şirketin Temettü Kararları Belli Oldu
Borsa İstanbul’un en çok merak edilen konularından biri olan temettü ödemelerinde, 25 Kasım Salı günü itibarıyla kritik kararlar alındı.
Gün içinde KAP'a yapılan bildirimlerle 3 şirketin temettü durumu netleşti.
💨 Galata Wind Enerji (GWIND) Temettü Ödeme Tarihini Açıkladı!
Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), yatırımcılarını sevindiren bir temettü kararı aldı. Şirket, kârının bir kısmını pay sahipleriyle paylaşma kararı alarak ödeme tarihini de duyurdu.
-
Temettü Tutarı (Brüt): Hisse başına 0,6407407 TL 💸
-
Temettü Tutarı (Net): Hisse başına 0,5446295 TL (Yani, vergi kesintisi sonrası yatırımcının eline geçecek miktar)
-
Temettü Ödeme Tarihi: Ödemeler 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
Bu gelişme, GWIND hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar için kısa vadede nakit akışı anlamına geliyor. Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır ve yatırımcılar için pasif gelir elde etmenin önemli bir yoludur.
💻 Smartiks Yazılım (SMART) ve Tek-Art İnşaat (TEKTU) Kar Dağıtmayacak
Günün temettü haberlerinde, kâr dağıtımına gitmeme kararı alan iki şirket de yer aldı. Yazılım sektöründen Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) ve inşaat/turizm sektöründen Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU), Genel Kurul kararları doğrultusunda bu yıl için temettü dağıtımı yapmama yönünde karar aldıklarını KAP'a bildirdiler.
|Şirket Adı
|Temettü Tutarı (Brüt)
|Karar Durumu
|Açıklama ve Olası Nedenler
|SMART
|Dağıtmayacak
|Genel Kurul Kararı
|Şirketler, kârlarını genellikle yeni yatırımları finanse etmek veya finansal yapılarını güçlendirmek için bünyelerinde tutmayı tercih edebilirler.
|TEKTU
|Dağıtmayacak
|Genel Kurul Kararı
|Özellikle inşaat ve turizm gibi sermaye yoğun sektörlerdeki şirketler, likiditeyi korumak veya geçmiş yıllardan gelen zararları telafi etmek amacıyla kâr dağıtımını erteleyebilirler. 🛑
Temettü dağıtmama kararı, bir şirketin finansal sağlığı için olumsuz bir gösterge olmak zorunda değildir. Bazen şirket yönetimi, kârın yeniden yatırıma dönüştürülmesinin, uzun vadede hisse değerini daha fazla artıracağına inanır. Bu strateji, özellikle hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlerde sıkça görülür.
💡 Yatırımcılar İçin Önemli Notlar
Temettü kararları, bir şirketin mevcut finansal durumu ve gelecek stratejisi hakkında kritik bilgiler sunar. Yatırımcıların, sadece temettü miktarına değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline ve kâr dağıtmama nedenlerine de odaklanması önemlidir.
-
Net Temettü: Yatırımcıların eline geçecek gerçek tutarı gösterir. Türkiye'de temettü ödemeleri üzerinden stopaj vergisi kesintisi yapılır. 🇹🇷
-
Ex-Date (Temettü Hakkı Kazanma Tarihi): Bir yatırımcının temettü almaya hak kazanması için hisseyi en geç hangi tarihte elinde bulundurması gerektiğini gösteren tarihtir. GWIND için bu tarih, ödeme tarihinden bir gün öncesi, yani 25 Kasım olabilir (kesin teyit için KAP açıklaması incelenmelidir).