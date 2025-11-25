PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Beklentiler düştü iyileşme hızlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonraya ilişkin enflasyon beklentilerinin kasım ayında gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakan Şimşek, "Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BEKLENTİLER 12 PUAN İYİLEŞTİ

Bakan Şimşek,şu şekilde ifade etti:

Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

