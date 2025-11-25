Bakan Bayraktar Dünya Bankası ile anlaştı | 6 milyar dolarlık enerji finansmanı yolda

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Bayraktar, şunları söyledi: "Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN