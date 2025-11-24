TBMM bu hafta yoğun! Çocukları suistimal eden suçlara ve trafikte tehlikeye caydırıcı cezalar geliyor

TBMM bu hafta yoğun mesaisine devam edecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek. AK Parti, 11'inci Yargı Paketi'ne ilişkin son hazırlıklarını tamamladı. Kanun teklifinin bu hafta sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle 18 yaş altındaki çocukları kullanan suç örgütlerine verilecek cezalar ağırlaşacak. Toplumsal huzuru bozan, havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da caydırıcılık artacak.

