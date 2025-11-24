PODCAST CANLI YAYIN

Rayiç bedelde kritik hafta! EKK toplantısı fahiş artışları sabitleyecek

Emlak vergisinde rayiç bedel artışlarına getirilecek tavan için son karar bu hafta EKK’da verilecek. Ardından da önerge ile TBMM’ye taşınacak..

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Rayiç bedelde kritik hafta! EKK toplantısı fahiş artışları sabitleyecek

Rayiç bedel düzenlemesinde son nokta bu hafta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında konulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamlı bir etki analizi hazırladı. EKK çalışmasını bu analizi esas alarak yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da görüşüne başvurularak formül son halini alacak.

ANALİZ HAZIRLANDI
Yerel yönetimlerin düzenlemenin yürürlük dönemi olan 2026-2029 arasındaki olası yeniden değerleme oranlarına göre kazanç ve kayıpları, yüzde 50 ila yüzde 100 arasında kalan tüm oranlarda yüzdelik bazda hesaplandı. Rayiç bedelin yüzdelik bazdaki getirigötürü dengesi, yıllık simülasyonları da eklenerek analiz hazırlandı. Etki analizinin esas alınması halinde, bölgeler arasında dengesizlik gösteren rayiç bedel makası vatandaş açısından en az zararla kapatılacak. Yerel yönetimlerinse gelir kaybı ortadan kaldırılacak.

ÖNGERE HAZIR
TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz perşembe günü görüşmelerine başlanan 40 maddelik vergi paketine, komisyon aşamasında eklenen iz madde için AK Parti önergesini hazırladı. Tavan sınır oranı için EKK'dan çıkacak sonuç bekleniyor. Rayiç bedelde fahiş oranlar, yeni düzenlemeyle sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek. Böylece geçmişe dönük enflasyon yapıcı artış ve mağduriyet oluşturucu baskı ortadan kaldırılacak. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerindeki artışların önüne geçilecek. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 40 kat artırılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
D&R
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
İdefix
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Kartal'da yine hüsran! Beşiktaş - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCUI
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi
Türk Telekom
Trump’tan Kiev ve Biden’a sert çıkış: “Bu savaş güçlü liderlikle asla çıkmazdı”
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Diyarbakır’da zehir tacirlerine ağır darbe: 555 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KIZILELMA F-16'ya İsrail Türkiye'ye kilitlendi! "Oyunun kurallarını değiştiren an"
Eko"sistem" hala canlı! İBB'yi Silivri'deki gizli komuta masası yönetiyor: Özgür Özel her perşembe İmamoğlu'ndan talimat alıyor
Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralı'ya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalan'dan yeni çağrı gelir mi?
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Fenerbahçe'ye forvetin kralı! Transferde kritik tarih