Rayiç bedelde kritik hafta! EKK toplantısı fahiş artışları sabitleyecek

Rayiç bedel düzenlemesinde son nokta bu hafta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında konulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamlı bir etki analizi hazırladı. EKK çalışmasını bu analizi esas alarak yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da görüşüne başvurularak formül son halini alacak.

ANALİZ HAZIRLANDI

Yerel yönetimlerin düzenlemenin yürürlük dönemi olan 2026-2029 arasındaki olası yeniden değerleme oranlarına göre kazanç ve kayıpları, yüzde 50 ila yüzde 100 arasında kalan tüm oranlarda yüzdelik bazda hesaplandı. Rayiç bedelin yüzdelik bazdaki getirigötürü dengesi, yıllık simülasyonları da eklenerek analiz hazırlandı. Etki analizinin esas alınması halinde, bölgeler arasında dengesizlik gösteren rayiç bedel makası vatandaş açısından en az zararla kapatılacak. Yerel yönetimlerinse gelir kaybı ortadan kaldırılacak.

ÖNGERE HAZIR

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz perşembe günü görüşmelerine başlanan 40 maddelik vergi paketine, komisyon aşamasında eklenen iz madde için AK Parti önergesini hazırladı. Tavan sınır oranı için EKK'dan çıkacak sonuç bekleniyor. Rayiç bedelde fahiş oranlar, yeni düzenlemeyle sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek. Böylece geçmişe dönük enflasyon yapıcı artış ve mağduriyet oluşturucu baskı ortadan kaldırılacak. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerindeki artışların önüne geçilecek. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 40 kat artırılmıştı.