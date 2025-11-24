KVKK uyardı! Sahte alışveriş sitelerine dikkat edin, kişisel verilerinizi koruyun
KIŞISEL Verileri Koruma Kurumu (KVKK), farklı isimlerle düzenlenen alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri ve kişisel verilerini korumaları tavsiyesinde bulundu.
