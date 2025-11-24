PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum süper yat bakımında dünya merkezine dönüştü: Tersaneler yüzde 100 dolu

MUĞLA’NIN Bodrum ilçesi süper yat bakımında önemli merkez haline geldi. Bodrum’da yaz sezonu boyunca mavi yolculuk yapan özel ve ticari yatlar, bakım ve onarım için karaya çekilmeye başladı. İlçedeki tersanelerde özellikle 20 metre ve üzeri yatlarda yoğunluk artarken, doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. BAKIMA GELDILER Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Erdem Ağan, yabancı yat sahiplerinin Bodrum’u tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Gelecek hafta 6-7 tekne daha çekip kapasite anlamında yüzde 100 doluluğa ulaşacağız. Tekne boyutları her sene büyüyor. 450-500 ton çekme kapasitesi ile 55 metrelik yatlara kadar hizmet yapabiliyoruz. Dünyanın ilk 10’unda olan zenginlerin yatları şu anda Bodrum’da, yazın da burada. Dolayısıyla diğer büyük yatların buraya gelmesine de sebep oluyor.”

