Bakanlıktan dijital iş bulma hamlesi! Aday Havuz Sistemi ile milyonlar buluşuyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler bir araya geliyor" dedi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler 'https://adayhavuz.iskur.gov. tr' platformunda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı. İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı. Yaklaşık 2 milyon aday (iş arayan vatandaşımız) sistemde görüntülendi. 560 bine yakın aday (iş arayan vatandaşımız) ile iletişime geçildi. Yenilikçi uygulamalarımız ile iş gücümüzü desteklemeye devam edeceğiz."

