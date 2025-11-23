Oyuncaklarda sıkı denetim başlıyor: İmalatçı bilgisi olmayan ürünler reddedilecek!

TICARET Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir aşamaya geçecek. İthal oyuncaklara ilişkin mevzuata göre; imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine oyuncağın üzerinde veya ilişiğinde yer vermesi gerekiyor. Ancak Bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Harekete geçen Bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına uyarı yazısı yolladı.

BAŞVURU REDDEDİLEBİLİR

Açıklamaya göre; 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, oyuncağın yanındaki bir belgede ya da ambalajında imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek. Bu bilgilerin yer almadığı başvurular ise "işaretleme eksikliği" gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici iade hakkını kullanabilecek.