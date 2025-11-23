Otomobil fiyatları uçuyor: Yeni gümrük düzenlemesiyle vergiler yüzde 25-30 arttı!

Otomotivde yeni gümrük vergisi düzenlemesi 22 Kasım'da yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerde fiyatların önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Konvansiyonel, hibrit, plugin hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25-30 oranında ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak.