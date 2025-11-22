Asgari Ücret Komisyonu Aralık başında toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade etiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."