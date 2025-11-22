Altın fiyatları: Düştü mü yükseldi mi? Piyasada son durum
Kasım ayının sonlarına yaklaşırken hafta sonu itibarıyla altın cephesinde güncel fiyatlar merak ediliyor ve araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer birimlerde anlık fiyatlar yatırımcının takibinde. Peki bugün altın ne kadar oldu? Kuyumcu ve Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla sarı metalde son durum...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kasım ayının son haftasına yaklaşırken altın yatırımcıları fiyat tablosunu yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın çeşitlerindeki güncel rakamlar sorgulanıyor. İşte sarı metalde son durum ve anlık fiyatlar…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ALTIN (TL/GR)
|5.551,33
|5.552,10
|22 Ayar Bilezik
|5.238,92
|5.271,81
|Altın (ONS)
|4.066,75
|4.067,31
|Altın ($/kg)
|130.159,00
|130.178,00
|Altın (Euro/kg)
|150.031,00
|150.053,00
|Cumhuriyet Altını
|37.337,00
|37.556,00
|Yarım Altın
|18.726,00
|18.853,00
|Çeyrek Altın
|9.363,00
|9.426,00
|Reşat Altını
|37.369,47
|37.588,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.371,69
|37.591,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.225,17
|5.457,61
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.052,47
|4.053,04
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.156,72
|4.247,84
|Kapalicarsi Ziynet 2.5
|92.292,27
|93.767,99
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|186.891,85
|190.538,40
|Gremse Altın
|92.292,27
|94.403,12
|Ata Altın
|38.070,56
|39.031,50
|Tam Altın
|36.916,91
|37.645,77
|Külçe Altın ($)
|135.300,00
|135.400,00
|Has Altın
|5.523,57
|5.524,34
|Hamit Altın
|37.369,47
|37.588,95
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI DÖVİZ KURU