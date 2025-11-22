PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları: Düştü mü yükseldi mi? Piyasada son durum

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken hafta sonu itibarıyla altın cephesinde güncel fiyatlar merak ediliyor ve araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer birimlerde anlık fiyatlar yatırımcının takibinde. Peki bugün altın ne kadar oldu? Kuyumcu ve Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi günü itibarıyla sarı metalde son durum...

Kasım ayının son haftasına yaklaşırken altın yatırımcıları fiyat tablosunu yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın çeşitlerindeki güncel rakamlar sorgulanıyor. İşte sarı metalde son durum ve anlık fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
ALTIN (TL/GR) 5.551,33 5.552,10
22 Ayar Bilezik 5.238,92 5.271,81
Altın (ONS) 4.066,75 4.067,31
Altın ($/kg) 130.159,00 130.178,00
Altın (Euro/kg) 150.031,00 150.053,00
Cumhuriyet Altını 37.337,00 37.556,00
Yarım Altın 18.726,00 18.853,00
Çeyrek Altın 9.363,00 9.426,00
Reşat Altını 37.369,47 37.588,95
Kulplu Reşat Altını 37.371,69 37.591,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.225,17 5.457,61
18 Ayar Altın TL/Gr 4.052,47 4.053,04
14 Ayar Altın TL/Gr 3.156,72 4.247,84
Kapalicarsi Ziynet 2.5 92.292,27 93.767,99
Kapalı Çarşı Beşli Altın 186.891,85 190.538,40
Gremse Altın 92.292,27 94.403,12
Ata Altın 38.070,56 39.031,50
Tam Altın 36.916,91 37.645,77
Külçe Altın ($) 135.300,00 135.400,00
Has Altın 5.523,57 5.524,34
Hamit Altın 37.369,47 37.588,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

