Akbank, müşteri deneyiminde Avrupa birinciliğini değerlendirdi

Müşterılerının güveniyle 2025'i şekillendirdiklerini dile getiren Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Kaan Gür, "Orta ve Doğu Avrupa'da Müşteri Deneyiminde En İyi Banka seçilmemiz, müşteri odaklı vizyonumuzun güçlü bir teyidi oldu" diye konuştu. Sektörde kredi büyümesi, varlık kalitesi ve kârlılıkta kademeli bir toparlanma beklediklerini belirten Gür, "Sektörümüz ihtiyatlı karşılık politikaları sayesinde bütün belirsizlikleri yönetebilecek güçtedir" dedi.