2. Ankara ile Pekin hattı hızlandı: Ticaret 48 milyar dolara ulaştı

Türkiye 48 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle Çin’in Asya’daki bir numaralı, dünyadaki 3. ticaret ortağı konumuna yükseldi. Çin’e ziyaret için vize kolaylığı konusunda da adımlar atıldı...

Türkıye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki kadim medeniyet olan Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin son aylarda üst düzey ziyaretlerle yeni bir ivme kazandığını belirtti.
Büyükelçi Ünal, 48 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde Çin'in Asya'daki bir numaralı, dünyadaki üçüncü ticaret ortağı konumuna yükseldiğini vurguladı. Büyükelçi Ünal, "Bu yıl diplomatik ilişkilerin 54. yıldönümünün idrak edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Türk vatandaşlarının bireysel turistik vize başvurularında yaşadığı zorluklara ilişkin gelişmelere değinen Büyükelçi Ünal, "Turist olarak gelmek isteyen vatandaşlarımıza daha rahat bir vize sistemi kurulmasını arzuluyoruz. Bu konudaki temas ve girişimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı. Yüzyıllar boyunca iki medeniyeti, iki ülke tüccarlarını, sanatçılarını, diplomatlarını birbirine bağlayan İpek Yolu'nun modern dünyadaki karşılığının Kuşak ve Yol girişimi olduğunu söyleyen Ünal, bu girişimin Türkiye'nin girişimi olan Orta Koridor ile entegre edilmesini arzuladıklarını söyledi.

Türkiye, diğer ülkelerle beraber artık Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) ile ilişkilerini ortak olarak sürdürüyor.

