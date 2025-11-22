18-29 yaş arası evlenecek çiftlere müjde
Yeni evlenecek gençlere sağlanan 150 bin liralık kredi desteği, 2026 itibarıyla 250 bin liraya çıkıyor. Başvuran çiftler hangi şartları taşımalı? Yaş aralığına göre kim ne kadar destek alacak? İşte detaylar...
Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150 bin liralık kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artırılıyor.
Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin lira olarak belirlenirken en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda 200 bin lira olarak uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu düzenleme, 1 Ekim 2025 tarihinden sonra alınan başvurularda uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.
BORÇ ERTELENEBİLECEK
Proje kapsamında kredi kullanan yararlanıcılardan çocuk sahibi olan tüm yararlanıcılar talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Erteleme talebine ilişkin ayrıntılar ailegenclikfonu. aile.gov.tr sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca son 6 aylık gelir durumuna ilişkin başvuru şartı, asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına yükseltildi.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Projeden yararlanmak üzere başvuran eşlerden her ikisi de şu şartları taşımalı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
TaşınmaZ sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacak), çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı da asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Evlenecek ve çocuk sahibi olmak isteyen gençler için en önemli konu maliyet. Bu maliyete destek olmak amacıyla hayata geçirilen doğum yardımlarında 2025 Aile Yılı kapsamında miktarlar güncellendi. Doğum yardımına başvurular, e-Devlet ve İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Güncellen yardım miktarları şu şekilde sıralanıyor:
1. çocuk için 5 bin TL
2. çocuk için 60 ay boyunca 1.500 TL
3 ve daha fazla çocuk için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL
Kredi 1 Ekim'den sonra başvuranlara verilecek.