18-29 yaş arası evlenecek çiftlere müjde

Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150 bin liralık kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artırılıyor. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin lira olarak belirlenirken en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda 200 bin lira olarak uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu düzenleme, 1 Ekim 2025 tarihinden sonra alınan başvurularda uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.

BORÇ ERTELENEBİLECEK

Proje kapsamında kredi kullanan yararlanıcılardan çocuk sahibi olan tüm yararlanıcılar talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Erteleme talebine ilişkin ayrıntılar ailegenclikfonu. aile.gov.tr sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca son 6 aylık gelir durumuna ilişkin başvuru şartı, asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına yükseltildi.