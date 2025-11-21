Vakıf Faktoring halka arz sonrası Borsa İstanbul’da gongu çaldı

Borsa İstanbul'da gong, halka arz süreci tamamlanan Vakıf Faktoring AŞ için çaldı. Vakıf Faktoring'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Lütfü Çelebi, Vakıf Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Atılgan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, Vakıfbank'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Vakıf Faktoring çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.