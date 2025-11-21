Türk Telekom fiber ağını 514 bin kilometreye çıkardı

Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 514 bin km'ye, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonlarının oranını yüzde 56'ya yükseltti. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 514 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 33,9 milyon haneyi kapsıyor. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranımızı ise dünya için 2030'da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak yüzde 56'ya yükselttik. Bu oran, bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşik" dedi.