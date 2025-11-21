TRAI raporu: Kurumlar yapay zeka yatırımlarında hızlandı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) yayımladığı Yapay Zeka Araştırması, kurumların yapay zekayı iş süreçlerine entegre etme konusunda hız kazandığını ortaya koydu. 126 kurumun katılımıyla hazırlanan rapora göre, yapay zekayı aktif olarak kullanan şirketlerin oranı yüzde 15.2'ye, beş ve üzeri proje yürüten kurumların oranı yüzde 32.8'e ulaştı. Stratejisini yönetim kurulu düzeyinde tanımlayan şirketlerin oranı yüzde 37.6 olurken, kurumların en çok zorlandığı alanlar yetenek (yüzde 58), bütçe (yüzde 57) ve kurum kültürü (yüzde 55) olarak öne çıktı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren TRAI Kurucusu Halil Aksu, "Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji değil, geleceğin dili, ekonomilerin motoru, rekabetin yeni ölçüsü. Türkiye'de kurumlar bu dönüşümün farkında; ancak strateji, yetkinlik ve kültür dönüşümü alanlarında hâlâ gelişim alanlarımız var" dedi.