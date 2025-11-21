Bakanlık harekete geçti: İndirim oyunu bozuldu

Ticaret Bakanlığı, züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptığının tespit edildiğini duyurdu. Denetimlerde ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek "eski fiyatlar" belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek "eski fiyatlar" belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80'lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu belirlendi. Denetimler kapsamında kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldı.