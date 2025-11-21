Altın alış satış fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Birikimini altından yana kullananlar sarı metalde güncel fiyatları sorguluyor. Peki hafta kapanışında gram, çeyrek, yarım, tam ve külçe altın ne kadar oldu? 21 Kasım 2025 Cuma günü altın alış-satış fiyatı kaç TL?
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar hafta kapanışında güncel fiyatları araştırıyor. Birikimini sarı metalde değerlendirenler, gramdan çeyreğe, yarımdan tam altına kadar tüm birimlerde son rakamları öğrenmek istiyor. Peki 21 Kasım 2025 Cuma günü altının alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum…
ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 540 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bir bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 550 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 540 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 433 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 587 liradan satılıyor.
Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 61 dolarda seyrediyor.
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi. Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi. ABD'de dün açıklanan istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politikasına ilişkin net bir tablo çizmemesi altın fiyatlarını baskılıyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, Fed'in faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolara olan talebin arttığını, bu durumun da altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu paylaşıyor. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.
ALTIN FİYATLARI 21 KASIM
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|5.514,47
|5.515,21
|22 Ayar Bilezik
|5.202,62
|5.242,58
|Altın (Ons)
|4.039,63
|4.040,17
|Altın ($/kg)
|129.270,00
|129.287,00
|Altın (Euro/kg)
|116.823,00
|116.893,00
|Cumhuriyet Altını
|37.186,00
|37.418,00
|Yarım Altın
|18.650,00
|18.784,00
|Çeyrek Altın
|9.325,00
|9.392,00
|Reşat Altını
|37.218,47
|37.450,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.220,69
|37.453,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.203,77
|5.437,27
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.025,56
|4.026,10
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.143,68
|4.234,07
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|91.715,78
|93.182,67
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|185.724,45
|189.349,02
|Gremse Altın
|91.715,78
|93.813,83
|Ata Altın
|37.832,76
|38.787,86
|Tam Altın
|36.686,31
|37.410,78
|Külçe Altın ($)
|134.550,00
|134.650,00
|Has Altın
|5.486,90
|5.487,63
|Hamit Altın
|37.218,47
|37.450,95
