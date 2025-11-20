Uçtu mu çakıldı mı? 20 Kasım canlı altın fiyatları...

Altın piyasasında dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurundaki oynaklık altın fiyatlarında yönün ne olacağına dair soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar ise gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki son durumu yakından takip ediyor. 20 Kasım 2025 sabah saatlerinde açıklanan güncel verilere bakıldığında, altın fiyatlarında hafif bir geri çekilme dikkat çekiyor. İşte anlık altın fiyatları…