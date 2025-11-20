Uçtu mu çakıldı mı? 20 Kasım canlı altın fiyatları...

PODCAST CANLI YAYIN

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel jeopolitik riskler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarında yön arayışını beraberinde getiriyor. İç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm ürünlerde güncel rakamlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Kasım 2025 sabahı açıklanan anlık verilere göre altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeler öne çıkarken güncel tablo merak konusu oldu. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte canlı altın fiyatları…

Altın piyasasında dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurundaki oynaklık altın fiyatlarında yönün ne olacağına dair soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar ise gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki son durumu yakından takip ediyor. 20 Kasım 2025 sabah saatlerinde açıklanan güncel verilere bakıldığında, altın fiyatlarında hafif bir geri çekilme dikkat çekiyor. İşte anlık altın fiyatları…

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
Altın (TL/Gr) 5.536,68 5.537,46
22 Ayar Bilezik 5.241,04 5.286,08
Altın (ONS) 4.071,23 4.071,79
Altın ($/kg) 130.027,00 130.045,00
Altın (Euro/kg) 150.150,00 150.171,00
Cumhuriyet Altını 37.377,00 37.694,00
Yarım Altın 18.746,00 18.908,00
Çeyrek Altın 9.373,00 9.460,00
Reşat Altını 37.409,47 37.726,95
Kulplu Reşat Altını 37.411,69 37.729,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.230,80 5.473,55
18 Ayar Altın TL/Gr 4.041,78 4.042,34
14 Ayar Altın TL/Gr 3.160,18 4.258,74
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.018,24 94.505,04
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.361,94 192.036,11
Gremse Altın 93.018,24 95.145,16
Ata Altın 38.370,02 39.338,31
Tam Altın 37.207,30 37.941,68
Külçe Altın ($) 136.300,00 136.400,00
Has Altın 5.509,00 5.509,77
Hamit Altın 37.409,47 37.726,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

