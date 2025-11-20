Türkiye’de 1 milyon lira üstü hesap sayısı arttı!

TÜRKIYE'DE hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 9 ayda 728 bin 847 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre; hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan kişilerin sayısı Eylül ayı itibarıyla 2 milyon 736 bin 415 oldu. 2024 yılı sonunda bu rakam 2 milyon 7 bin 928 olarak kaydedilmişti. Bu mudilerin toplam mevduatı da Eylül sonu itibarıyla 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya ulaştı. Böylece mudi başına düşen ortalama mevduat, 7 milyon 348 bin lira oldu.

