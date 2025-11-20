Kamu ve özelde 162 bin engelli istihdam edildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, kamu ve özel kurumlarda istihdam edilen engelli birey sayısının Ağustos ayı itibarıyla 162 bin 449 kişiye ulaştığını bildirdi. Dede, engelli bireylerin çalışma hayatında mobbinge maruz kaldığına dikkati çekerek, "Mobbing genelgesinde güncellenme çalışmaları tamamladık. ALO 170 üzerinden mobbing için şikâyette bulunmak isteyenlerin başvuru talepleri alınıyor" diye konuştu.

