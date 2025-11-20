İstanbul Havalimanı ISO 22301 belgesi aldı! Operasyon sürekliliğinde dünya standardı

İstanbul Havalimanı, havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı. İGA'dan yapılan açıklamada, "Yolcu deneyiminin kesintisizliği, uçuş operasyonlarının güvenilirliği ve altyapı yönetiminin sürekliliği için kritik önem taşıyan ISO 22301 belgesi, yalnızca mevcut süreçlere uyumu değil, aynı zamanda sürdürülebilir, proaktif ve kesintisiz bir operasyon anlayışının kurumsal kültür haline getirildiğini de gösteriyor" dendi.

