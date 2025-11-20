PODCAST CANLI YAYIN

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi geliyor! Pilot illerde uygulama başlıyor

Aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi”ne geçiş için düğmeye basıldı

Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı proje üzerinde çalışıyor. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor. Önce pilot illerde uygulama başlayacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Pilot illerin nereler olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek. Ancak, milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.


SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?


Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise 4 bin TL maaş bağlanacak.

