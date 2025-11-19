Yüzyılın Konut Projesiyle İstanbul’da kiralar düşecek: 15 bin sosyal konut geliyor!

81 ilde 500 bin konut inşa edilen Yüzyılın Konut Projesi, vatandaşları ev sahibi yapmanın yanı sıra İstanbul'daki fahiş kira artışlarına da çözüm olacak. Proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kiralık sosyal konuta ilişkin paylaştığı videoya göre; piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

YALNIZCA İSTANBUL

Görüntülerde, ev sahibinin devlet olacağı vurgulanırken, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin de altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı. Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. 3 yıllık süreyle kiralanabilecek konutların; yönetim, bakım ve denetimini ise TOKİ'nin sağlayacağı bildirildi. Kurum, geçtiğimiz günlerde 15 bin kiralık sosyal konuta ilişkin şu bilgileri vermişti: "Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız."